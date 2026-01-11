Vandali spengono i lampioni | il Comune li denuncia ai carabinieri

Nel comune di Sant'Arpino, sono stati segnalati episodi di vandalismo ai danni dei lampioni della pubblica illuminazione. Negli ultimi giorni, alcuni lampioni sono stati danneggiati o spenti da soggetti non identificati. L’amministrazione comunale ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, auspicando un intervento rapido per garantire la sicurezza e il decoro della zona.

