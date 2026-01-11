Vandali spengono i lampioni | il Comune li denuncia ai carabinieri
Nel comune di Sant'Arpino, sono stati segnalati episodi di vandalismo ai danni dei lampioni della pubblica illuminazione. Negli ultimi giorni, alcuni lampioni sono stati danneggiati o spenti da soggetti non identificati. L’amministrazione comunale ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, auspicando un intervento rapido per garantire la sicurezza e il decoro della zona.
Vandali in azione a Sant'Arpino. Nei giorni scorsi e anche nella giornata di ieri ignoti hanno preso di mira i lampioni della pubblica illuminazione. In particolare, sono stati colpiti gli impianti nelle zone di via De Gasperi, via De Simone e parte di via Gramsci. I lampioni sono rimasti spenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Vandali spengono i lampioni: il Comune li denuncia ai carabinieri.
Vandali spengono i lampioni: il Comune li denuncia ai carabinieri - Nonostante le precauzioni adottate dall'Ente i malintenzionati non si sono fermati: segato il catenaccio messo a protezione della centralina. casertanews.it
