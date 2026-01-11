Valsa vuole sgambettare la capolista Perugia

Valsa mira a superare la capolista Perugia in una sfida importante nel girone di ritorno. Da quando Modena ha affrontato Perugia in uno scontro diretto così ravvicinato? Probabilmente oltre cinque anni, risalendo alla stagione 2021/22, quando i gialloblù avevano ancora ambizioni di scudetto, poi sfumate a causa di problemi fisici e imprevisti. Un appuntamento da seguire con attenzione, per capire le possibili evoluzioni della classifica.

Quanto tempo è passato dacché Modena guardasse così da vicino Perugia in uno scontro diretto del girone di ritorno? Probabilmente almeno cinque anni, da quel lontano 202122 nel quale per l'ultima volta la società gialloblù fu in grado di allestire un'idea di squadra da scudetto, progetto poi naufragato sulle condizioni fisiche e le bizze di Leal. Ebbene, oggi la Valsa Group torna al PalaBarton ben sapendo di essere ancora un paio di gradini dietro il livello stratosferico che è capace di esprimere la Sir Susa Scai, ma guardandola molto da vicino in classifica, a soltanto quattro punti di distanza, avendo perso soltanto un paio di partite in più delle quattordici sin qui giocate in SuperLega.

