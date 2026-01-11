Utopia del tempo libero Svaghi sempre più cari ma i cesenati puntano sui consumi culturali

Il tempo libero, un bene prezioso che spesso comporta costi crescenti, si sta trasformando anche a Cesenatico. I cittadini, invece di puntare solo su svaghi costosi, scelgono sempre più spesso di dedicarsi ai consumi culturali, offrendo alternative accessibili e arricchenti. Questo cambiamento riflette una tendenza più ampia, analizzata anche dal sociologo Daniel Mothé, che critica il consumismo e invita a riflettere sul reale valore del tempo libero.

Quanto costa il tempo libero? Partiamo dal saggio di Daniel Mothé, sociologo francese, che si scaglia contro il consumismo dell’epoca odierna. Nel suo libro ‘L’utopia del tempo libero’, Mothé parla di "consumi immensi alimentati dalla pubblicità, trasmessa attraverso i principali mezzi di comunicazione (cellulare o televisione) che influenzano gli individui, spingendoli a credere che senza determinati oggetti o prodotti non si possa essere felici e godere del tempo libero". Dopotutto viviamo nell’epoca digitale, dove tutti possono assolvere ai propri bisogni e desideri, attraverso un semplice click. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Utopia del tempo libero. Svaghi sempre più cari ma i cesenati puntano sui consumi culturali Leggi anche: Warriors e Clippers, esperienza contro il tempo: perché puntano ancora sui veterani Leggi anche: I panettoni sono sempre più cari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Utopia del tempo libero. Svaghi sempre più cari ma i cesenati puntano sui consumi culturali. Utopia del tempo libero. Svaghi sempre più cari ma i cesenati puntano sui consumi culturali - Secondo la Confcommercio nella nostra città la spesa media mensile delle famiglie per la cultura ha raggiunto quasi 100 euro. ilrestodelcarlino.it

CALCIO UISP ABRUZZO RECAP EDIZIONE 2025 Mancano appena 48 ore alla ripartenza ufficiale edizione 2026 del Calcio UISP Nostrano (recupero Over40 Serie A tra Utopia Pub e GM Stapler - Montesilvano ore 20.30), ma OGGI è tempo di guardars - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.