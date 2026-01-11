Usare l’IA di Google per un consiglio di salute non sembra una buona idea | Mette i pazienti a rischio

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uso dell’intelligenza artificiale di Google per consulti medici solleva dubbi sulla sua affidabilità. Un’indagine di The Guardian ha rivelato che, in almeno tre occasioni, l’IA ha fornito informazioni errate ai pazienti. È importante ricordare che per questioni di salute è sempre consigliabile affidarsi a professionisti qualificati, evitando di fare affidamento esclusivo su motori di ricerca o strumenti automatizzati.

Un'inchiesta pubblicata dal quotidiano The Guardian ha svelato come in almeno tre casi Google abbia dato informazioni sbagliate agli utenti che cercavano informazioni mediche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

