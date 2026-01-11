Usa proteste contro l’Ice in vari Stati dopo le sparatorie a Minneapolis e Portland

In diversi Stati, si sono svolte proteste contro l’Ice in risposta alle recenti sparatorie a Minneapolis e Portland. Manifestanti hanno marciato per esprimere il loro dissenso riguardo alle azioni delle forze dell’immigrazione, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla tutela dei diritti civili. Le proteste riflettono un clima di insoddisfazione e richiesta di maggiore responsabilità da parte delle istituzioni.

Una grande folla di persone ha marciato a Minneapolis per protestare contro l'uccisione di una donna da parte di un agente federale dell'immigrazione e contro la sparatoria che ha coinvolto due persone a Portland, nell'Oregon. I leader del Minnesota hanno esortato i manifestanti a mantenere un atteggiamento pacifico. La protesta è una delle centinaia previste per il fine settimana in tutto il Paese e si è svolta in una città in fermento dopo l'uccisione di Renee Good, avvenuta mercoledì per mano di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement ( Ice ). "In questo momento viviamo tutti nella paura", ha affermato Meghan Moore, madre di due figli di Minneapolis che ha partecipato alla protesta.

Le proteste sono partite da Minneapolis e hanno coinvolto anche New York, Washington e varie città della California come San Diego e Los Angeles. Ci sono stati cortei anche a Portland, Kansas City, Seattle e Dallas, tra le altre x.com

