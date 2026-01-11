Usa | colpiti 35 obiettivi Isis in Siria

Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione in Siria, colpendo 35 obiettivi dello Stato Islamico. Secondo il Centcom, gli attacchi fanno parte dell'operazione Hawkeye, mirata a ridurre la presenza e le capacità del gruppo terroristico nella regione. La missione si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per contenere e sconfiggere l'organizzazione estremista. L'intervento è stato comunicato ufficialmente e monitorato attentamente dalle autorità militari.

Gli attacchi, ha precisato il Centcom, farebbero parte dell'operazione Hawkeye Strike. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa: colpiti 35 obiettivi Isis in Siria Leggi anche: Siria, attacco Usa su obiettivi Isis: colpiti 70 obiettivi, le immagini dell'esercito Leggi anche: Siria: Usa, colpiti oltre 70 obiettivi Isis Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Usa, colpiti 35 obiettivi dell’Isis in Siria. Impiegati anche F-16 giordani; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria; Siria, raid contro l’Isis: colpiti 35 obiettivi con oltre 20 aerei. Usa, colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria - Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. lagazzettadelmezzogiorno.it Usa, via all’operazione “Occhio di falco” per eliminare l’Isis in Siria: «Colpiti 70 obiettivi» - Via all'operazione “Occhio di falco”, “Hawkeye Strike”, in Siria «per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i depositi di armi, in risposta diretta all'attacco contro le forze Usa ... unionesarda.it Trump bombarda l'Isis in Siria, colpiti 70 obiettivi La Russia usa Oreshnik: “Risposta all’attacco a residenza Putin” Colpiti obiettivi industriali e militari a Leopoli in Ucraina... - facebook.com facebook Bombardamenti mirati in corso su Caracas in Venezuela. Si vedono elicotteri e bagliori.Sarebbero mezzi Usa. Ancora non è chiaro quali siano gli obiettivi colpiti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.