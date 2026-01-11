Usa | colpiti 35 obiettivi Isis in Siria

Da ildifforme.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione in Siria, colpendo 35 obiettivi dello Stato Islamico. Secondo il Centcom, gli attacchi fanno parte dell'operazione Hawkeye, mirata a ridurre la presenza e le capacità del gruppo terroristico nella regione. La missione si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per contenere e sconfiggere l'organizzazione estremista. L'intervento è stato comunicato ufficialmente e monitorato attentamente dalle autorità militari.

Gli attacchi, ha precisato il Centcom, farebbero parte dell'operazione Hawkeye Strike. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

usa colpiti 35 obiettivi isis in siria

© Ildifforme.it - Usa: colpiti 35 obiettivi Isis in Siria

Leggi anche: Siria, attacco Usa su obiettivi Isis: colpiti 70 obiettivi, le immagini dell'esercito

Leggi anche: Siria: Usa, colpiti oltre 70 obiettivi Isis

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Usa, colpiti 35 obiettivi dell’Isis in Siria. Impiegati anche F-16 giordani; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria; Siria, raid contro l’Isis: colpiti 35 obiettivi con oltre 20 aerei.

Usa, colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria - Il Comando centrale americano, Centcom, ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l'Isis in Siria. lagazzettadelmezzogiorno.it

Usa, via all’operazione “Occhio di falco” per eliminare l’Isis in Siria: «Colpiti 70 obiettivi» - Via all'operazione “Occhio di falco”, “Hawkeye Strike”, in Siria «per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i depositi di armi, in risposta diretta all'attacco contro le forze Usa ... unionesarda.it

Trump bombarda l'Isis in Siria, colpiti 70 obiettivi

Video Trump bombarda l'Isis in Siria, colpiti 70 obiettivi

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.