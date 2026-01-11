Il primo consiglio comunale di Urbino del 2026 ha segnato l’inizio ufficiale dell’anno politico-amministrativo, con un focus sui bilanci e le strategie future. Recentemente, il bilancio complessivo della città è stato aggiornato a 92 milioni di euro, riflettendo le priorità e gli investimenti previsti per lo sviluppo e il benessere della comunità locale.

È stato il primo consiglio comunale dell’anno ad aprire ufficialmente il 2026 politico-amministrativo di Urbino. Una seduta, quella di venerdì, che doveva iniziare con la cerimonia di conferimento alla memoria della cittadinanza al giurista Gustavo Pansini, rimandata invece a una data successiva. Subito dopo, l’aula è entrata nel vivo con il punto più atteso: l’approvazione del bilancio di previsione 2026–2028, che ha acceso un lungo e vivace dibattito tra maggioranza e opposizione. A illustrare il documento è stato la vicesindaco e assessore al bilancio Giulia Volponi, che lo ha definito "uno dei bilanci più grandi degli ultimi anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino, il bilancio sale a 92 milioni di euro

Leggi anche: Superenalotto, un “5” a Galcetello. Il jackpot sale sopra 90 milioni di euro

Leggi anche: SuperEnalotto, maxi vincita nelle Marche: intanto il jackpot sale a 79,4 milioni di euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Urbino, il bilancio sale a 92 milioni di euro.

Urbino, il bilancio sale a 92 milioni di euro - Molti sono per “partite di giro“, gli investimenti arrivano a 30 milioni. msn.com