Uniti per la vita | Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani al Mast
Il 14 gennaio alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Fondazione MAST, Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presenteranno il loro libro
Mercoledì 14 gennaio alle ore 18.30 presso l’Auditorium della Fondazione MAST Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani presentano il loro libro Uniti per la vita (Il Mulino, 2025). I due autori, tra i più autorevoli filosofi della scienza italiani, raccontano come l'evoluzione sia un intreccio di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
