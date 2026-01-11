La Polonia conquista il titolo alla United Cup 2026 a Sydney, sconfingendo la Svizzera nella finale disputata alla Ken Rosewall Arena. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo, dopo aver raggiunto per la prima volta la finale nella competizione a squadre miste di tennis. La sfida si è conclusa con un risultato di 2-1, confermando il crescente livello della squadra polacca in questa manifestazione internazionale.

La Polonia ha definitivamente sfatato il tabù United Cup. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney la formazione polacca, alla terza finale nella competizione a squadre miste di tennis, si è imposta 2-1 contro la sorprendente Svizzera, chiudendo il cerchio. Hubert Hurkacz ha coronato un emozionante rientro dopo l’infortunio e cancellato due anni di delusioni in questa particolare manifestazione. Alla sua prima apparizione in un torneo dopo sette mesi di stop per un intervento al ginocchio, l’ex numero 6 del mondo ha battuto Stan Wawrinka per 6-3, 3-6, 6-3, tenendo in vita le speranze della sua squadra dopo la precedente e inattesa sconfitta di Iga Swiatek, sconfitta da Belinda Bencic 3-6, 6-0, 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, la Polonia sfata il tabù e conquista il titolo a Sydney: piegata la Svizzera

La Polonia vince la United Cup 2026: decisivo il doppio Kawa/Zielinski - Al terzo tentativo utile la nazionale guidata da Hurkacz e Swiatek riesce a trionfare nella competizione a squadre mista: il doppio si è rivelato ancora una volta decisivo Il terzo tentativo è quello ... tennisitaliano.it