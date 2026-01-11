Unitas Sciacca-Bagheria | vittoria di carattere per i neroverdi

L'Unitas Sciacca-Bagheria ha ottenuto una vittoria importante grazie a un atteggiamento di squadra solido e determinato. Nonostante una prestazione offensiva non brillante, i neroverdi hanno dimostrato compattezza e capacità di resistere nelle fasi cruciali della partita, evidenziando il valore della coesione collettiva. Un risultato che sottolinea l'importanza del carattere e della tenacia nel calcio, anche in giornate meno fortunate sul piano del gioco.

Lo Sciacca torna al successo con una prova di grande determinazione, in una giornata meno brillante sul piano del gioco, ma esemplare per spirito di squadra e capacità di soffrire nei momenti decisivi. Con punta centrale il diciottenne Pisciotta, i neroverdi hanno superato il Bagheria 90011 al.

Mister Totò Brucculeri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alle ore 15.00 tra Unitas Sciacca e Bagheria 90011, gara valida per la 17ª giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia – Girone A. - facebook.com facebook

