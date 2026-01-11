Unicusano Avellino Basket spettacolo | battuta Pistoia 99-94 dopo l' overtime

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest, l’Unicusano Avellino Basket ha ottenuto una vittoria contro Pistoia, conclusa dopo l’overtime con il punteggio di 99-94. La squadra biancoverde ha saputo mantenere la concentrazione fino al termine, portando a casa un risultato importante in una partita equilibrata. Un successo che sottolinea l’impegno e la determinazione degli atleti in un campionato competitivo e appassionante.

Nel match della ventunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest l'Unicusano Avellino Basket ha superato l'Estra Pistoia di coach Stefano Sacripanti. Gli irpini si sono imposti 99-94 dopo un tempo supplementare. Una gara temuta dalla formazione avellinese, contro una squadra in.

