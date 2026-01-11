Un' altra studentessa palestinese arriva all' università di Verona
Recentemente, un’altra studentessa palestinese è arrivata all’Università di Verona attraverso il progetto CRUI Italian Universities for Palestinian Students (Iupals). L’iniziativa, che permette l’accesso tramite corridoi universitari e borse di studio, mira a sostenere gli studenti provenienti da Gaza. Questa presenza rafforza l’impegno dell’ateneo nel favorire lo studio e la formazione di studenti internazionali in un contesto di supporto e inclusione.
Una studentessa è arrivata nei giorni scorsi da Gaza a Verona, attraverso l'iniziativa della CRUI Italian Universities for Palestinian Students (Iupals), grazie ai corridoi universitari e alle borse di studio messe a disposizione dall’università scaligera. Sono ad oggi, quindi, tre gli studenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
L'Università di Padova accoglie un professore una studentessa arrivati da Gaza - La studentessa Ayah Altarhawi e il professore associato Sabra Mahmoud, palestinesi, sono arrivati la scorsa settimana a Padova provenienti da Gaza, grazie ai corridoi umanitari, sostenuti dal ... rainews.it
