Un' altra studentessa palestinese arriva all' università di Verona

Recentemente, un’altra studentessa palestinese è arrivata all’Università di Verona attraverso il progetto CRUI Italian Universities for Palestinian Students (Iupals). L’iniziativa, che permette l’accesso tramite corridoi universitari e borse di studio, mira a sostenere gli studenti provenienti da Gaza. Questa presenza rafforza l’impegno dell’ateneo nel favorire lo studio e la formazione di studenti internazionali in un contesto di supporto e inclusione.

