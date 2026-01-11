A pochi giorni dallo scontro diretto tra Inter e Napoli, si intensificano le analisi e le previsioni. Un confronto che potrebbe influenzare significativamente la corsa allo scudetto, con l’Inter che si presenta come favorita secondo alcune voci. Entrambe le squadre sono chiamate a una prova importante, in un match che si preannuncia decisivo per il proseguimento della stagione.

Manca sempre meno allo scontro scudetto tra Inter e Napoli. Gli azzurri si giocano tanto, perché una sconfitta permetterebbe agli avversari di allungare il divario in classifica. Secondo una leggenda nerazzurra, la squadra di Chivu è favorita su quella di Conte. Parliamo di Marco Materazzi, che non si è risparmiato una battuta sul calcio di rigore concesso al Napoli nell’ultimo incontro. Materazzi torna sul rigore di Napoli-Inter: “Mai visto nella storia”. Nella partita d’andata, disputata al Maradona ad ottobre, i partenopei hanno avuto la meglio sui nerazzurri per tre reti a uno. La squadra di Conte ha sbloccato la gara con un calcio di rigore trasformato da Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Una leggenda nerazzurra attacca il Napoli: “Inter favorita”

Leggi anche: Cassano attacca Marotta: “Da 5 anni l’Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti”

Leggi anche: Quote scudetto, ribaltone: la favorita non è più il Napoli ma l’Inter

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Charles #DeKetelaere scrive la storia dell' #Atalanta: superata una leggenda come Caniggia, 32 goal segnati con la maglia nerazzurra e sempre piú leader! DE KETELAERE VOLA ️ x.com

Svolta improvvisa nel futuro di Valentin #Carboni: il talento argentino lascia il #Genoa già a gennaio ️ Ad attendere il classe 2005 a braccia aperte c'è Diego #Milito, leggenda nerazzurra, ora presidente del #Racing Una scelta romantica e strategica: pe - facebook.com facebook