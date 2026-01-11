Un sentiero vuoto può rappresentare sia una via di riflessione che un segnale di silenzio o di attesa. Nel contesto delle parole di Anna Paola Concia, si evidenzia l’importanza di ascoltare e riconoscere le voci delle donne di tutto il mondo, anche quando i loro messaggi sono scomodi o lontani dal nostro quotidiano. Rimanere aperti e attenti è essenziale per comprendere le sfide e le lotte che attraversano molte donne, ovunque si trovino.

Leggo il post di Anna Paola Concia e penso: buon segno, no? Evidentemente esistono donne di sinistra che non si tappano gli occhi con le mani e non chiudono le orecchie quando sentono il grido delle donne persiane, perseguitate dagli Ayatollah e in rivolta contro il regime. Il problema è che se Anna Paola si volta all'indietro per vedere quante donne di sinistra e quante femministe l'hanno seguita, sulla strada del coraggio e della verità, si accorge che il sentiero è vuoto. Anna Paola è sola. Non è per spirito polemico che scrivo queste righe. È per segnalare un problema gravissimo che affligge la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

