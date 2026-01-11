La quarta edizione dell’Estemporanea dei Presepi a Santonuovo, promossa dall’associazione

Successo e tanta partecipazione alla premiazione della quarta edizione dell’Estemporanea dei Presepi promossa e organizzata nel paese di Santonuovo dall’associazione "I colori nel silenzio" con il patrocinio del Comune di Quarrata. Vincitore assoluto del primo premio per aver ottenuto il più alto numero di voti è stato Simone Pratesi di Pistoia, che ha presentato un presepe non figurativo, composto da pezzi di marmo di recupero grezzi che simboleggiavano i personaggi principali della Natività. "Ho voluto con il bianco del marmo rappresentare la luce e la purezza, ma anche, con l’assenza di colori e di forme, ricordare il dramma del conflitto che in quella stessa terra dove è nato Gesù stanno vivendo oggi i Palestinesi" ha spiegato Pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un presepe di marmo vince l’estemporanea

Leggi anche: Degustazioni di olio e arte estemporanea: domenica en plein air alla Kolymbethra

Leggi anche: Albero di Natale o presepe? Ecco chi vince in rete

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un presepe di marmo vince l’estemporanea - L’artista Simone Pratesi: "Con il bianco ho rappresentato l’assenza di colori nella terra dove è nato Gesù e dove soffrono i palestinesi" ... msn.com