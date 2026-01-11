Un presepe di marmo vince l’estemporanea
La quarta edizione dell'Estemporanea dei Presepi a Santonuovo, promossa dall'associazione
Successo e tanta partecipazione alla premiazione della quarta edizione dell’Estemporanea dei Presepi promossa e organizzata nel paese di Santonuovo dall’associazione "I colori nel silenzio" con il patrocinio del Comune di Quarrata. Vincitore assoluto del primo premio per aver ottenuto il più alto numero di voti è stato Simone Pratesi di Pistoia, che ha presentato un presepe non figurativo, composto da pezzi di marmo di recupero grezzi che simboleggiavano i personaggi principali della Natività. "Ho voluto con il bianco del marmo rappresentare la luce e la purezza, ma anche, con l’assenza di colori e di forme, ricordare il dramma del conflitto che in quella stessa terra dove è nato Gesù stanno vivendo oggi i Palestinesi" ha spiegato Pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
