Il PalaCasali di Ancona si prepara a ospitare sabato 17 gennaio un pomeriggio di atletica di spessore internazionale con il Memorial Alessio Giovannini, appuntamento in ricordo del giornalista prematuramente scomparso nel 2019, che per un decennio è stato punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana, evento sportivo che è giunto alla quinta edizione. La manifestazione, che fa parte del circuito World indoor tour come tappa challenger ed è l’unica italiana con programma completo nel calendario mondiale, sarà trasmessa anche in diretta su RaiPlay dalle 16.30 alle 17.50 con ingresso gratuito per il pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un giorno di grande atletica con il memorial Giovannini

