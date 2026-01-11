Un fallo e una reazione ingiustificabili Il Lecce perde la testa e la partita

Durante la partita tra Lecce e Parma, un episodio di comportamento inappropriato ha influito sull'andamento della gara. La squadra salentina ha perso concentrazione e controllo dopo un episodio controverso, che ha portato a una reazione eccessiva. In un contesto di sport e rispetto, è importante sottolineare come gesti e atteggiamenti devono rimanere nell’ambito della correttezza e del fair play.

LECCE – Uno striscione dal sapore anni Novanta ha accolto Falcone e compagni al loro ingresso in campo nella partita contro il Parma: “È la Nord che te lo chiedeforza Lecce vinci per noi”, il messaggio che sembrava veleggiare in un mare di sciarpe giallorosse.La squadra salentina non se lo è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!" Leggi anche: Saelemaekers subisce un fallo e fa una sceneggiata: la sua reazione è spropositata e grottesca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lecce, ripartire subito dalla reazione nel finale - Gli errori arbitrali: rigore non assegnato per fallo ai danni di Nikola Krstovic LECCE - lagazzettadelmezzogiorno.it Lecce-Como, il gol di Nico Paz era da annullare? C'è la sbracciata. Di Francesco: «Voglio rispetto». Calvarese: «Rete irregolare» - L'impressione, dopo averlo visto e rivisto, è che ci fosse fallo. quotidianodipuglia.it Lecce, Di Francesco: "Fallo di Paz sullo 0-1, il rispetto verso gli arbitri a volte non paga" - Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha commentato così la sconfitta contro il Como ai microfoni di Dazn: "Il primo gol è viziato da un fallo. tuttomercatoweb.com Inter-Lecce, Banda espulso dopo controllo VAR per questo fallo su Delprato: salterà Inter-Lecce. Ramadani: ammonito, era diffidato, salterà Inter-Lecce. Espulsione diretta anche per Gaspar per una brutta reazione contro Pellegrino. - facebook.com facebook Il #Napoli ha pagato a carissimo prezzo le uniche due distrazioni difensive di tutta la partita. Sulla seconda, poi, va detto che molto probabilmente il rigore a favore del Verona non andava assegnato per un fallo su buongiorno. La reazione degli azzurri si è vist x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.