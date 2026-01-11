Rimini si prepara a ospitare un’ampia arena da 40mila posti, destinata a concerti di grande livello. L’iniziativa mira a valorizzare la città come meta per eventi musicali di rilievo, con artisti come Vasco e Achille Lauro. La nuova struttura, situata nel Campovolo vista mare, punta a rafforzare l’offerta culturale e turistica, offrendo un palcoscenico di qualità per performance di grande richiamo.

Rimini, 11 gennaio 2026 – Vasco e poi Achille Lauro al ’Romeo Neri’, per (ri)cominciare a essere protagonisti sulle mappe dei grandi tour. Ma Rimini vuole alzare il tiro. Sogna di avere il ’suo’ Campovolo. Di dimensioni più modeste, certo. Ma comunque sufficienti per ospitare concerti dalle 40mila persone in su. Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo Estate al massimo in riviera. A Palazzo Garampi ci stanno già pensando, per verificarne la fattibilità. L’idea è quella di trasformare una grande area, oggi inutilizzata, in uno spazio attrezzato per i maxi concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Campovolo vista mare: Rimini scommette su una maxi arena da 40mila persone per i big della musica

Leggi anche: O&DS scommette su un’AI quotidiana: assistenti per persone e aziende

Leggi anche: Artisti di strada, luminarie, musica, spettacoli: tutti gli eventi del Natale vista mare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un Campovolo vista mare: Rimini scommette su una maxi arena da 40mila persone per i big della musica.

Un Campovolo vista mare: Rimini scommette su una maxi arena da 40mila persone per i big della musica - Rimini, 11 gennaio 2026 – Vasco e poi Achille Lauro al ’Romeo Neri’, per (ri)cominciare a essere protagonisti sulle mappe dei grandi tour. ilrestodelcarlino.it