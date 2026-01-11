Un calendario solidale per sostenere i Vigili del fuoco volontari

L’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ha creato un calendario solidale per raccogliere fondi a sostegno delle attività di soccorso quotidiane dei volontari. Questo progetto mira a offrire un contributo concreto alla rete di assistenza e sicurezza locale, promuovendo la solidarietà e il supporto alla figura dei vigili del fuoco volontari. Un'iniziativa semplice, utile e significativa per la comunità.

L’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ha realizzato un calendario solidale, nell’ambito di un progetto nato con l’obiettivo di sostenere in modo concreto le attività di soccorso svolte sul territorio ogni giorno dai volontari. Il ricavato delle donazioni sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature operative, degli strumenti fondamentali per garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi a servizio della comunità. Il calendario, arricchito da immagini che raccontano l’impegno, la professionalità e la dedizione dei Vigili del Fuoco Volontari, è disponibile a fronte di una semplice donazione, pochi euro ed un gesto alla portata di tutti che può fare davvero la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un calendario solidale per sostenere i Vigili del fuoco volontari Leggi anche: Un calendario solidale per sostenere i volontari del vigili del fuoco: "Per acquistare nuove attrezzature" Leggi anche: Cena solidale per sostenere i vigili del fuoco volontari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un calendario solidale per sostenere i Vigili del fuoco volontari. Un calendario solidale per sostenere i Vigili del fuoco volontari - L’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ha realizzato un calendario solidale, nell’ambito di un progetto nato con ... ilrestodelcarlino.it

Un dicembre di solidarietà: i numeri del Calendario dell’Avvento Innovet Si è conclusa la dodicesima edizione del Calendario dell’Avvento Digitale Innovet, un’iniziativa solidale che anche quest’anno ha registrato un’ampia partecipazione. Dal 1° al 24 dicemb - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.