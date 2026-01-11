Un autogol vale il +4 in classifica | l' Arezzo batte di misura il Pontedera e allunga in testa

L'Arezzo ha conquistato tre punti importanti nel match contro il Pontedera, vincendo di misura e consolidando la posizione in classifica. La partita, giocata al Comunale, ha visto un risultato determinato da un autogol che ha garantito all’Arezzo un vantaggio fondamentale. Dopo la recente vittoria in inferiorità numerica, la squadra si prepara a affrontare il primo impegno del 2026, puntando a continuare il suo percorso di crescita.

Dopo la pesante vittoria in inferiorità numerica nei minuti di recupero a Forlì, l'Arezzo scende in campo domenica pomeriggio per la prima gara del 2026 al Comunale contro il fanalino di coda Pontedera. IL PREPARTITAIl Pontedera si presenta ad Arezzo da avversario per la 21esima volta nella.

