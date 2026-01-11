Un altro Punto Salute della Cisl | Un esperto in campo sanitario aiuterà gli anziani a farsi curare

A Magenta, presso la sede Cisl, sarà attivo un Punto Salute gestito da un esperto nel settore sanitario. Il servizio mira a offrire supporto e informazioni ai cittadini, in particolare agli anziani, su questioni legate alla sanità e alle cure. Questo spazio intende facilitare l'accesso ai servizi sanitari e garantire un’assistenza più efficace e informata, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità locale.

Nella sede Cisl di Magenta sarà attivo dai prossimi giorni un Punto Salute, dove un operatore con esperienza in campo sanitario fornirà assistenza ai cittadini su problemi legati alla sanità. L'iniziativa è stata presentata agli operatori sindacali nel corso di una riunione dove erano presenti tra gli altri Nadia Pezzotta della segreteria milanese, l'ex segretaria generale Gabriella Tonello, il coordinatore magentino Natale Cerminara e l'assessore Mariarosa Cuciniello. Il primo sportello Punto Salute della Fnp era stato aperto nel gennaio 2024 nella storica sede milanese di via Tadino. L'esperienza è stata poi pian piano esportata nei comuni della provincia.

