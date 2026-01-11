Un altro match salvezza per Il Bisonte Firenze | al Pala BigMat arriva Cuneo

Il Bisonte Firenze affronta un altro impegno importante in Serie A1, ospitando la Honda Cuneo Granda Volley al Pala BigMat. La partita, valida per la diciannovesima giornata, rappresenta il secondo di quattro incontri di fondamentale importanza per la salvezza del team toscano. Dopo una recente vittoria in Piemonte, le bisontine cercano continuità in una fase cruciale della stagione. L’appuntamento è oggi, alle ore 17.

FIRENZE – Prima gara casalinga del 2026 per Il Bisonte Firenze, che oggi (11 gennaio) alle 17 ospita al Pala BigMat la Honda Cuneo Granda Volley per la diciannovesima giornata della serie A1 Tigotà: si tratta del secondo di quattro scontri salvezza consecutivi, e le bisontine ci arrivano sulla scia della bella vittoria ottenuta nel primo, quello di domenica scorsa in Piemonte contro il Monviso. Tre punti che hanno permesso alla squadra di coach Chiavegatti di salire a quota 18 in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e due di distacco dalle avversarie di domani: Cuneo è reduce da due vittorie consecutive e da tre nelle ultime cinque partite, tutte contro rivali dirette, e quindi sarà un ostacolo complicato da superare, ma il tiratissimo ko al tie break dell’andata insegna che la sfida è equilibrata, e un successo potrebbe dare ulteriore preziosissima linfa nella corsa verso la salvezza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

