Umbria neve e gelo | raggiunti i -12,6 gradi
L’Umbria ha registrato temperature molto basse, con un picco di -12,6°C a Castelluccio di Norcia domenica mattina. Le rilevazioni della protezione civile evidenziano un clima particolarmente rigido, con valori che superano di molto le medie stagionali. Questo fenomeno si inserisce in un’ondata di gelo che interessa l’intera regione, influenzando la quotidianità e i servizi sul territorio.
Umbria sottozero e temperature in picchiata. Secondo quanto rilevato alla protezione civile dell'Umbria il record spetta a Castelluccio di Norcia con i -12,6 gradi registrati alle 8 di domenica 11 gennaio. A Norcia, sempre secondo i numeri della prociv, toccati i -5,3 alle 7.10. A Colfiorito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Meteo, Umbria al gelo: Colfiorito la località più fredda con -15,6°C; “Cuore verde” ghiacciato: temperature gelide in Umbria. E a Colfiorito -13.
Gelo e neve, in Umbria raggiunti i meno 11,5 gradi. Ecco le località imbiancate - La notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio ha fatto registrare una gelata molto intensa su tutta l’Umbria, con valori diffusamente sotto lo zero e punte di freddo estremo nelle aree appenniniche orie ... umbria24.it
Ritornano freddo e neve: in Umbria minime previste -6 - Un brusco calo delle temperature è atteso anche in Umbria nelle prossime ore, con l’arrivo di una nuova massa d’aria fredda che riporterà condizioni pienamente invernali su tutta la regione. umbria24.it
I borghi umbri sotto la neve: magia e silenzio nel Cuore Verde d’Italia Quando la neve avvolge l’Umbria, i suoi borghi si trasformano in piccoli presepi viventi: antiche pietre, vicoli medievali, piazzette e colline imbiancate che sembrano usciti da un d - facebook.com facebook
