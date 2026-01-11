Umbria neve e gelo | raggiunti i -12,6 gradi

L’Umbria ha registrato temperature molto basse, con un picco di -12,6°C a Castelluccio di Norcia domenica mattina. Le rilevazioni della protezione civile evidenziano un clima particolarmente rigido, con valori che superano di molto le medie stagionali. Questo fenomeno si inserisce in un’ondata di gelo che interessa l’intera regione, influenzando la quotidianità e i servizi sul territorio.

Umbria sottozero e temperature in picchiata. Secondo quanto rilevato alla protezione civile dell'Umbria il record spetta a Castelluccio di Norcia con i -12,6 gradi registrati alle 8 di domenica 11 gennaio. A Norcia, sempre secondo i numeri della prociv, toccati i -5,3 alle 7.10. A Colfiorito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

