Umberto Buttafava, noto come il più grande collezionista dei Beatles, presenta il suo archivio dedicato ai membri della band in un nuovo libro. Intitolato

"Beatles Maniac. Storia, gloria, memoria di una rivoluzione" è il volume (novembre 2025), scritto, con la figlia Alice e l'amico Enzo Gentile, giornalista musicale, da Umberto Buttafava, intervistato in esclusiva per il Giornale d'Italia E' quasi Natale e il regalo arriva in anticipo: è l'ama. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Umberto Buttafava, il collezionista nr. 1 dei Beatles, ha convertito in un libro l'archivio dedicato a John, Paul, George, Ringo-VIDEO

Leggi anche: Il libro di Paul McCartney: "Io e John fratelli empatici. Così lo riportai da Yoko"

Leggi anche: George Clooney, il consiglio di Paul Newman sul successo che gli ha cambiato la vita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Umberto Buttafava, il collezionista nr. 1 dei Beatles, ha convertito in un libro l'archivio dedicato a John, Paul, George, Ringo-VIDEO.