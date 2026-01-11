Ultimissime Juve LIVE | le Women vincono la Supercoppa le parole di Slot su Chiesa

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale: le Women conquistano la Supercoppa e le dichiarazioni di Slot su Chiesa. Resta informato sugli sviluppi più recenti della squadra e delle protagoniste bianconere, con un focus su eventi, risultati e commenti ufficiali. Un aggiornamento quotidiano per chi segue con attenzione le vicende della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 gennaio 2026. Chiesa Juventus, Slot esce allo scoperto: le parole del tecnico del Liverpool sull’esterno. Cambia il suo futuro? Le ultime. Ore 18:30 – Chiesa Juventus, Slot per la prima volta parla della situazione dell’esterno italiano. Parole che sembrano chiarire il futuro del giocatore Juventus Women Roma Supercoppa 2-1: Girelli regala il secondo trofeo stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le Women vincono la Supercoppa, le parole di Slot su Chiesa Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri tornano alla vittoria, le parole di Chiellini su nuovo allenatore e ds Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: il futuro di Josep Martinez può cambiare, le Women vincono in Coppa Italia contro il Como La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa Women -1, lo show è a Pescara: Juventus-Roma apre il 2026. “Vogliamo iniziare l’anno con un trofeo”; Juventus-Lecce 1-1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore; Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale; Come funziona la modalità gratuita su e come attivarla. Diretta Juve Women-Roma in Supercoppa: risultato in tempo reale e formazioni - Le bianconere di Canzi sono alla ricerca del primo trofeo del 2026 ma per conquistarlo dovranno battere le giallorosse ... tuttosport.com

LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo - 55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! oasport.it

Colpo da campionesse: la Juventus Women piega la Roma e alza la Supercoppa. Gol e highlights - La Juventus Women inaugura il 2026 nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Italiana Femminile grazie al successo per 2- today.it

