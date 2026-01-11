Segui le ultime notizie sull’Inter in tempo reale, con aggiornamenti sulle probabili formazioni in vista della sfida contro il Napoli. Oggi, attenzione particolare a quanto dichiarato da Calhanoglu, tra i protagonisti della partita. Restate con noi per tutte le novità più recenti sulla squadra nerazzurra, in un quadro informativo chiaro e completo.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 11 GENNAIO. Calhanoglu si racconta: «Ho allenato la mia abilità nel tiro come i tennisti. Migliorato tanto in fase difensiva, ecco cosa ruberei ai miei compagni». Calhanoglu, regista dell’Inter, si è raccontato nel matchday Programme della sfida odierna contro il Napoli: le sue dichiarazioni Probabili formazioni Inter Napoli: zero dubbi per Chivu, in campo tutti i titolarissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Napoli, parla Calhanoglu

