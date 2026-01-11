Ultimissime Inter LIVE | le probabili formazioni della sfida contro il Napoli parla Calhanoglu
Segui le ultime notizie sull’Inter in tempo reale, con aggiornamenti sulle probabili formazioni in vista della sfida contro il Napoli. Oggi, attenzione particolare a quanto dichiarato da Calhanoglu, tra i protagonisti della partita. Restate con noi per tutte le novità più recenti sulla squadra nerazzurra, in un quadro informativo chiaro e completo.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 11 GENNAIO. Calhanoglu si racconta: «Ho allenato la mia abilità nel tiro come i tennisti. Migliorato tanto in fase difensiva, ecco cosa ruberei ai miei compagni». Calhanoglu, regista dell’Inter, si è raccontato nel matchday Programme della sfida odierna contro il Napoli: le sue dichiarazioni Probabili formazioni Inter Napoli: zero dubbi per Chivu, in campo tutti i titolarissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com
