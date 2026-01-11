Uldergo Antonelli porta avanti con cura la tradizione culinaria, offrendo un'esperienza autentica nel suo ristorante in via Venturini, nel centro storico vicino al teatro Rossini. Con un approccio sobrio e genuino, propone piatti che riflettono la storia e la cultura locale, dedicati anche a clienti di alto livello. La sua cucina rappresenta un punto di riferimento per chi cerca sapori autentici e un’atmosfera senza fronzoli.

La tradizione? Uldergo Antonelli. Il suo ristorante è in via Venturini, nel cuore della città vecchia, ma a due passi dal teatro Rossini. Un via vai di personaggi famosi: attrici, cantanti lirici, premi nobel come Dario Fo. "Veniva a mangiare da noi – racconta Uldergo – Luciano Pavarotti quando ancora andava al conservatorio e gli è sempre rimasta la passione per il gelato, il Malaga: due chili. Il più simpatico? Paolo Stoppa. La più bella? Virna Lisi. Ma uno dei più divertenti era sicuramente il regista Sergio Leone. Quando arrivava si presentava alla porta del ristorante e diceva ‘mi raccomando, come lo scorso anno’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uldergo, tradizione cucinata per i vip: "E la mia ’portolotta’ farà scuola"

Leggi anche: Tradizione batte crisi, l’83% dei toscani farà regali di Natale

Leggi anche: Il GF Vip si farà, l’indiscrezione sulla nuova edizione del reality: quando potrebbe andare in onda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Uldergo, tradizione cucinata per i vip: E la mia ’portolotta’ farà scuola.

Uldergo, il ristorante lungo 50 anni: "Tognazzi e Fo? Cucinavano loro" - "Come cameriere era bravo, molto diligente", dice Uldergo Antonelli che ieri ha ricevuto una riconoscimento in Comune da parte del sindaco Andrea Biancani per i 50 anni di attività. ilrestodelcarlino.it