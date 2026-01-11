Ucraina sotto una pioggia di missili e droni Zelensky | Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili

L’Ucraina affronta un nuovo episodio di violenza con attacchi di droni, missili e bombe guidate provenienti dalla Russia. Zelensky ha definito questi attacchi come un atto di terrorismo deliberato contro i civili. La situazione evidenzia la persistente tensione nel paese e le conseguenze di un conflitto che continua a coinvolgere la popolazione civile e le infrastrutture.

L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate. A fare il bilancio è stato il presidente Volodymyr Zelensky, che in un messaggio diffuso sui social ha parlato apertamente di terrorismo deliberato contro la popolazione civile. Secondo quanto riferito da Zelensky, nel corso dell’ultima settimana la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni contro il territorio ucraino, oltre a più di 890 bombe aeree guidate e oltre 50 missili di vario tipo, inclusi missili balistici, da crociera e il missile balistico a medio raggio Oreshnik. Un’intensificazione degli attacchi che, secondo il presidente ucraino, non avrebbe alcuna giustificazione militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili” Leggi anche: Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili” Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Onu: “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: “Abbiamo i sottomarini non servono i missili” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; Zelensky “Di fondamentale importanza per Ucraina che supporto partner continui”; Ucraina, cambio al vertice dei servizi segreti nel pieno degli attacchi russi; Zelensky: Spero che Mosca risponda al piano in 20 punti entro fine mese. Nuove esplosioni a Kiev - Secondo alcuni media Zelensky e Trump firmeranno a Davos accordo da 800 miliardi per la ricostruzione. Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili” - L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate. thesocialpost.it

Ucraina: pioggia di missili e droni, Mosca usa l’ipersonico Oreshnik, colpita l’ambasciata del Qatar - Nella notte, la Russia ha sferrato un massiccio attacco coordinato impiegando, il missile balistico ipersonico a medio raggio Oreshnik ... ilmetropolitano.it

La città ucraina di Odessa e la regione sono finite nella notte nel mirino un... - La città ucraina di Odessa e la regione sono finite nella notte nel mirino un attacco di droni russi. msn.com

Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa

Ucraina, a pochi passi dal fronte La guerra ha stravolto ogni aspetto della vita quotidiana: ospedali al buio e senza riscaldamento, blackout continui, generatori insufficienti e civili che arrivano in ospedale sotto shock dopo i bombardamenti. Nel nuovo episo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.