Uccise il commercialista Stop dalla Cassazione | Ricorso inammissibile

La Cassazione ha respinto il ricorso di Francesco Innocenti, confermando la condanna per l’omicidio del commercialista. La decisione, senza possibilità di appello, ha sancito la conclusione del procedimento giudiziario e stabilito un'ammenda di 3 mila euro. Questa sentenza rappresenta un passaggio definitivo nel caso, evidenziando l’efficacia delle pronunce delle corti supreme in ambito penale.

GROSSETO La Cassazione ha messo un punto fermo, il secondo, sulla condanna di Francesco Innocenti. La suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per ottenere un nuovo incidente probatorio e ha condannato Innocenti al pagamento di 3mila euro alla cassa delle ammende. Una decisione che chiude la porta ai due esperimenti giudiziali richiesti dall'avvocato Stefano Giorgio come passaggio preliminare per tentar la revisione del processo per l' omicidio del commercialista Ausonio Coli. Il legale voleva ottenere nuovi accertamenti tecnici e sperimentali da utilizzare come base per sostenere l'ipotesi dell'errore giudiziario.

