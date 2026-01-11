In un contesto di crescita costante, Tuttosport sottolinea la volontà di proseguire nel percorso di miglioramento. Il focus è sulla determinazione e sulla ricerca di risultati concreti, come confermato dalle recenti dichiarazioni. La volontà di mostrare carattere e personalità in campo rappresenta un passo importante verso obiettivi più ambiziosi, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

2026-01-11 00:37:00 Arrivano conferme da TS: “ Sono soddisfatto del risultato, oggi volevo una prestazione di carattere e personalità. Ho visto una squadra oggi scendere in campo con la mentalità giusta, il rammarico è quello di aver lasciato la partita viva, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Sono contento per Pasalic che ha fatto un gol molto bello. Continuiamo a risalire ”. Lo ha detto Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Torino nel 20° turno di Serie A. “ Le partite più difficili sono quelle che affronteremo prossimamente: Pisa e Parma sono due avversari difficili da affrontare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol”

Leggi anche: Ravaglia e una porta da chiudere. Equilibrio e niente gol per risalire

Leggi anche: Fiorentina, Vanoli: «L’AEK Atene un match per vedere da vicino altri giocatori. Ecco chi è sicuro del posto»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Palladino lancia l'Atalanta: "Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol" - Il commento del tecnico dell'Atalanta dopo il successo contro il Torino: "Ho visto la squadra scendere in campo con la mentalità giusta" ... tuttosport.com