Tutto quello che c' è da sapere sui Golden Globe 2026 per goderseli al meglio
Ecco tutto ciò che bisogna sapere sui Golden Globe 2026. In questa guida troverai le informazioni essenziali per seguire l’evento, comprendere le candidature e conoscere i protagonisti di questa prestigiosa cerimonia, punto di partenza della stagione dei premi cinematografici che culminerà con gli Oscar. Un'occasione per approfondire le novità e le aspettative legate a questa importante manifestazione.
Dopo i Critics' Choice Awards, sono i Golden Globe 2026 ad aprire davvero la stagione dei premi che porterà agli Oscar tra conferme (o meno) dei favoriti e possibili vittorie a sorpresa di film e interpreti considerati gli underdog della competizione. Per non parlare dei premi al meglio della tv, qui in gara tanto quanto il cinema. Chi vincerà cosa è importante, ma non è l'unica cosa che crea eccitazione. Ogni consegna di una statuetta, infatti, sposta le ipotesi e le scommesse per il gran finale, aprendo la possibilità a record, prime volte da ricordare, flop che lasciano il segno, etc. Non dimentichiamo poi, i red carpet, dove a emergere sono le tendenze della moda, i discorsi di ringraziamento, che a volte meriterebbero un premio come una categoria performativa a parte, e la grande posta in ballo per l'industria, che negli ultimi anni tra acquisizioni e la nascita di nuovi “circuiti”, tiene banco nella conversazione tanto quanto i film e le serie che vengono prodotti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, tutto quello che c’è da sapere sui biglietti vincenti
Leggi anche: Olimpiadi 2026: stadi, biglietti, mascotte e tutto quello che c’è da sapere sui Giochi di Milano-Cortina
C' è un Jacob Elordi tutto nuovo e il suo look è 100% rétro Ecco perché lo amiamo già; Saldi è conto alla rovescia | stagione al via il 3 gennaio Quanto spenderanno gli aretini.
Tutto quello che c’è da sapere dello storico, dei dati tecnici, delle varianti di motorii e anche dei prezzi di listino sia della vincitrice, la Mercedes... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.