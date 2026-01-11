Tutti Matti sotto zero un' edizione di successo

Si è conclusa con un grande successo la XI edizione di Tutti Matti sotto Zero, il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’evento ha coinvolto il pubblico di Parma, registrando ancora una volta il sold out nell’appuntamento dell’Epifania. Un mese di spettacoli che ha confermato l’importanza di questa manifestazione per le festività natalizie nella città.

