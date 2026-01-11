Turini PS simbolo del Rallye Monte-Carlo

Il Turini, nelle tappe del Rallye Monte-Carlo, rappresenta da sempre un simbolo di sfida e tradizione. L’edizione 2006 del Rally di Monte Carlo si inserisce in una storia fatta di molteplici partecipazioni, contribuendo a consolidare la fama di questa celebre salita. La sua presenza nel rally ha reso il Turini un punto di riferimento per appassionati e piloti, testimoniando l’importanza di questa tappa nella storia del rally.

L'edizione 2006 del Rally di Monte Carlo è solo una delle tante che ha contribuito a rafforzare la mitologia del Turini. In quell'anno la prova si rivelò quasi decisiva per l'assegnazione della vittoria, dimostrando ancora una volta come questa speciale non perdoni nemmeno i campioni più affermati.

