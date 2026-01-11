Tunisia partiti e società civile in piazza contro il presidente Saied

Il 10 gennaio a Tunisi, partiti politici e organizzazioni della società civile hanno manifestato contro la gestione del potere da parte del presidente Kaïs Saïed. La protesta ha coinvolto diverse forze politiche e rappresentanti della società civile, evidenziando le tensioni politiche in Tunisia e la richiesta di un cambiamento nel modo in cui il paese viene governato.

In Tunisia, sabato 10 gennaio i partiti politici e le organizzazioni della società civile hanno organizzato una marcia di protesta a Tunisi contro la gestione del potere da parte del presidente Kaïs Saïed. Intitolata “ L’ingiustizia è un invito alla rivolta ”, la manifestazione si è svolta in Avenue Habib Bourguiba per ricordare alle autorità tunisine gli obiettivi della rivoluzione tunisina del 2022. I manifestanti hanno denunciato l’ingiustizia e le restrizioni alla libertà di espressione e hanno chiesto il rilascio delle figure politiche e della società civile imprigionate nel Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tunisia, partiti e società civile in piazza contro il presidente Saied Leggi anche: Tunisia, in migliaia in piazza contro il regime e Saied arresta gli oppositori: in carcere anche la leader Chaima Issa Leggi anche: Tunisia, tensione con l’Ue mentre cresce la protesta interna contro Saied La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tunisia, partiti e società civile in piazza contro il presidente Saied - (LaPresse) In Tunisia, sabato 10 gennaio i partiti politici e le organizzazioni della società civile hanno organizzato una marcia di protesta ... stream24.ilsole24ore.com

Opposizioni e società civile in piazza a Tunisi - Una vasta coalizione delle forze di opposizione, collettivi civici e organizzazioni della società civile ha dato vita oggi a Tunisi ad una manifestazione di protesta, presentata come una "marcia ... ansa.it

