tuffo della befana il freddo non spaventa

Il Tuffo della Befana di Tagliata si svolge oggi, dopo essere stato rinviato a causa delle recenti nevicate. L’evento, tradizionale appuntamento dell’Epifania, si svolge in un’atmosfera di semplicità e rispetto delle norme di sicurezza. Nonostante il freddo, molti partecipanti si preparano a vivere questa esperienza, simbolo di convivialità e spirito di comunità.
È finalmente arrivato l’atteso giorno del Tuffo della Befana di Tagliata, che avrebbe dovuto svolgersi in occasione dell’Epifania ma che, a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato la zona, era stato posticipato a oggi per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori. Tanti gli eventi che inizieranno dalla prima mattina organizzati dalla proloco Riviera dei Pini. Alle 8 in punto ha preso il via la pedalata cicloturistica in mountain bike, in collaborazione con il Gruppo Aquilotti di Cervia: i partecipanti possono scegliere tra due percorsi, uno più impegnativo di 65 chilometri, pensato per i ciclisti esperti che vogliono mettere alla prova la propria resistenza, e uno più breve di 40 chilometri, adatto a chi desidera godersi il paesaggio senza troppa fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
