Trump studia il dossier Iran | Visionati i piani d' attacco

Donald Trump sta esaminando un dossier riguardante l’Iran, con particolare attenzione ai piani d’attacco. La situazione nel paese si caratterizza per una crisi economica prolungata e proteste sociali, contrastate con misure repressive da parte del regime. La valutazione di eventuali interventi si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale, mentre le autorità statunitensi monitorano attentamente gli sviluppi nella regione.

Donald Trump è sempre più tentato dall'intervenire in Iran, alle prese con una crisi economica che ha scatenato forti proteste sociali nel Paese e la reazione repressiva da parte delle forze del regime. Secondo diversi funzionari Usa a conoscenza della questione consultati dal New York Times, negli ultimi giorni il presidente americano è stato informato sulle nuove opzioni per attacchi militari contro Teheran. L'indiscrezione conferma dunque che, come già affermato ufficialmente dallo stesso tycoon, il capo della Casa Bianca continua a prendere in considerazione l'ipotesi di attaccare le autorità del regime responsabili di usato la violenza contro i manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

