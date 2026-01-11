Trump mette Cuba nel mirino | Basta petrolio e denaro dal Venezuela fate un accordo

Recentemente, Donald Trump ha chiesto a Cuba di trovare un accordo con il Venezuela, sospettando che riceva petrolio e fondi. Cuba ha risposto chiarendo di non aver mai ricevuto pagamenti da Caracas per i servizi di sicurezza. La questione riflette le tensioni tra Stati Uniti, Cuba e Venezuela, evidenziando le complesse dinamiche politiche e economiche nella regione.

Il Paese sudamericano ha risposto sostenendo di non aver mai preso denaro da Caracas per i servizi di sicurezza garantiti. Inoltre, ha dato il via esercitazioni militari in tutto il Paese al fine di prepararsi ad un possibile attacco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump mette Cuba nel mirino: “Basta petrolio e denaro dal Venezuela, fate un accordo” Leggi anche: Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela» Leggi anche: Trump: "Basta petrolio o denaro per Cuba. Accordo prima che sia troppo tardi" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dopo il Venezuela, Trump mette nel mirino la Groenlandia. E avverte anche Messico, Cuba e Colombia; Trump mette nel mirino Messico, Colombia, Cuba e Iran. E insiste: «Vogliamo la Groenlandia» -; Trump non si ferma: Messico, Cuba, Colombia e Groenlandia nel mirino; Venezuela, Trump non si ferma: nel mirino Colombia, Cuba, Messico e, tanto per gradire, la Groenlandia. Trump, Cuba nel mirino: «Stop al petrolio venezuelano, negoziate prima che sia troppo tardi» - E poi riposta un messaggio che suggerisce Rubio come leader nell’isola: «Ottima idea» ... unionesarda.it

Dopo il Venezuela, Trump mette nel mirino la Groenlandia. E avverte anche Messico, Cuba e Colombia - Il Prrsidente Usa ha espresso preoccupazione per il controllo dei cartelli in Messico, offrendo truppe per combattere ... msn.com

Usa. Trump, ‘Abbiamo il controllo del Venezuela’. Groenlandia nel mirino, minacce anche a Colombia, Cuba e Messico - “Abbiamo noi il controllo del Venezuela e ci sarà un secondo attacco se Caracas non si comporterà come richiesto”, ha dichiarato Donald Trump a pochi giorni dalla cattura del presidente venezuelano Ni ... notiziegeopolitiche.net

Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan

L'intervista di Trump al New York Times mette nero su bianco la situazione in cui siamo. Un uomo senza alcuna morale che "si affida alla propria morale" per regolare le sorti del mondo, rifiutando in toto il diritto internazionale. Trump è un pericolo per il mondo x.com

L'intervista di Trump al New York Times mette nero su bianco la situazione in cui siamo. Un uomo senza alcuna morale che "si affida alla propria morale" per regolare le sorti del mondo, rifiutando in toto il diritto internazionale. Trump è un pericolo per il mondo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.