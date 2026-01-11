Il 11 gennaio, il presidente statunitense Donald Trump riceverà un briefing da parte dei suoi collaboratori su possibili risposte alle recenti questioni legate all’Iran. L'incontro mira a valutare le opzioni disponibili in un contesto di crescente tensione nella regione, con l’obiettivo di analizzare le strategie più appropriate da adottare. La riunione rappresenta un momento importante per definire le prossime mosse della politica estera degli Stati Uniti.

Jan 11 (Reuters) - U.S. President Donald Trump is scheduled to be briefed by senior officials in his administration on Tuesday on specific options to respond to the prote. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump briefing on Iran options planned for Tuesday, WSJ reports

