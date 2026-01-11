Le truffe online rappresentano una minaccia crescente per molti utenti, con perdite che spesso raggiungono migliaia di euro. Recentemente, i Carabinieri hanno denunciato due persone coinvolte in attività fraudolente, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno. La loro presenza e competenza nel settore cyber sono fondamentali per proteggere i cittadini e prevenire queste minacce digitali.

Tempo di lettura: 3 minuti Prossimità e vicinanza al cittadino sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono l'operato dell'Arma dei Carabinieri, che nel tempo ha saputo adeguare le proprie capacità investigative alle nuove sfide, in particolare a quelle connesse al mondo cyber. Alle costanti campagne di informazione e prevenzione portate avanti dall'Arma Irpina si affiancano, infatti, indagini sempre più specializzate e qualificate, finalizzate a tutelare cittadini spesso inconsapevolmente vittime di truffe on line, attuate con modalità tanto astute quanto insidiose. In tale contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di Montefusco (AV), a seguito delle querele presentate e dopo pochi giorni di mirate indagini, sono riusciti ad identificare e deferire in stato di libertà due soggetti ritenuti responsabili di distinte truffe perpetrate mediante l'utilizzo del web, che hanno consentito agli autori di sottrarre alle vittime svariate migliaia di euro.

© Anteprima24.it - Truffe on line per migliaia di euro: due denunce dei Carabinieri

