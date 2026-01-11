Truffe on line | i Carabinieri di Montefusco denunciano due persone

I Carabinieri di Montefusco hanno denunciato due persone di Santa Paolina nell'ambito di indagini su truffe online. Le attività investigative hanno permesso di identificare e segnalare i responsabili, contribuendo alla tutela dei cittadini e alla prevenzione di ulteriori episodi. L'intervento si inserisce nelle iniziative delle forze dell'ordine per contrastare i reati digitali e garantire maggiore sicurezza in rete.

Le indagini per entrambi gli episodi hanno coinvolto due persone di Santa Paolina: i militari hanno denunciato i colpevoli. Prossimità e vicinanza al cittadino sono caratteristiche che da sempre contraddistinguono l'operato dell'Arma dei Carabinieri, che nel tempo ha saputo adeguare le proprie capacità investigative alle nuove sfide, in particolare a quelle connesse al mondo cyber. Alle costanti campagne di informazione e prevenzione portate avanti dall'Arma Irpina si affiancano, infatti, indagini sempre più specializzate e qualificate, finalizzate a tutelare cittadini spesso inconsapevolmente vittime di truffe on line, attuate con modalità tanto astute quanto insidiose.

