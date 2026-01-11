Truffato in rete | paga oltre 2mila euro ma non riceve la merce

Un uomo di 49 anni della provincia di Latina è stato vittima di una truffa online, pagando più di 2.000 euro senza ricevere la merce acquistata. Questo episodio evidenzia come le truffe su internet siano un fenomeno in crescita, richiedendo attenzione e cautela nelle transazioni digitali. È importante conoscere i rischi e adottare misure di sicurezza per proteggersi da eventuali frodi.

