Truffato in rete | paga oltre 2mila euro ma non riceve la merce
Un uomo di 49 anni della provincia di Latina è stato vittima di una truffa online, pagando più di 2.000 euro senza ricevere la merce acquistata. Questo episodio evidenzia come le truffe su internet siano un fenomeno in crescita, richiedendo attenzione e cautela nelle transazioni digitali. È importante conoscere i rischi e adottare misure di sicurezza per proteggersi da eventuali frodi.
Ha pagato oltre 2mila euro ma non ha mai visto arrivare a casa la merce: è un uomo di 49 anni l'ultima vittima delle truffe online, un fenomeno sempre più diffuso anche nella provincia di Latina. Per la truffa è stato denunciato un 45enne residente nella provincia di Varese.
