Trovato morto a letto dopo l' allarme lanciato dall' amico

Nelle ultime ore, la comunità di Villa del Conte è in lutto per la scomparsa di Riccardo Dalla Costa, 54 anni, dipendente della Vera di San Giorgio in Bosco. Trovato senza vita nel suo letto dopo l’allarme lanciato da un amico, il suo decesso ha suscitato grande tristezza tra familiari e conoscenti. La notizia ha colpito profondamente la realtà locale, lasciando un senso di vuoto e di cordoglio.

Un dolore enorme ha scosso nelle ultime ore la comunità di Villa del Conte. E' morto Riccardo Dalla Costa, 54 anni, dipendente della Vera di San Giorgio in Bosco. La vittima viveva da solo. Secondo quanto ricostruito l'8 gennaio sera un amico l'ha più volte contattato al telefono, senza tuttavia.

Trentenne trovato morto in casa, sequestrato il corpo: «Era nel suo letto». L'allarme dei coinquilini - Muore in casa, nel suo letto, un trentenne di origini straniere, a Sala Consilina (Salerno). msn.com

da giorni nessuna risposta al telefono, poi l’allarme: barista ucraino di 41 anni trovato morto in casa - facebook.com facebook

