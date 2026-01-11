Trovato il dodicenne scomparso da Novate emergenza rientrata elicottero a terra

È stato ritrovato il dodicenne scomparso da Novate Milanese, con l’intervento anche di un elicottero. La ricerca, iniziata nel pomeriggio, si è conclusa positivamente, facendo rientrare l’emergenza. La vicenda ha coinvolto le autorità locali e le squadre di ricerca, garantendo il ritorno in sicurezza del ragazzo. La situazione si è ora risolta senza ulteriori conseguenze.

Trovato il ragazzino scomparso a Novate Milanese e cercato anche con l’elicottero. E’ durata il tempo di un pomeriggio la maxi emergenza scattata per la scomparsa di un ragazzino di 12 anni a Novate Milanese. Si sono mobilitate squadre di soccorso dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, tra Novate Milanese, Bollate e Cormano, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Trovato il dodicenne scomparso da Novate, emergenza rientrata, elicottero a terra Leggi anche: Dodicenne scomparso a Novate: si cerca anche con l’elicottero – VIDEO Leggi anche: Trovato morto vicino alle scale d'emergenza del policlinico, era scomparso da casa da tre giorni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trovato il dodicenne scomparso da Novate, emergenza rientrata, elicottero a terra - Trovato il ragazzino scomparso a Novate Milanese e cercato anche con l’elicottero. ilnotiziario.net

TROVATO un cane grigio scuro a LATINA 13/12/25 Zona: Piccarello. Maschio adulto, di taglia media abbondante. E' stato portato al Canile Comunale a Latina, Località Chiesuola. Contatto: 0773.662177 @amicidelcanelatina https://www.facebook.com/share/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.