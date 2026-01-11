Trovata la maestra per l’istruzione dei bambini nella casa nel bosco

Dopo un’attenta ricerca, la famiglia Trevallion ha trovato una maestra per l’istruzione dei loro figli direttamente presso la casa nel bosco. La scelta rappresenta un passo importante per garantire un percorso educativo stabile e personalizzato, rispondendo alle esigenze della famiglia. Questa soluzione permette ai bambini di continuare il loro percorso di apprendimento in un ambiente familiare, sotto la supervisione di un’educatrice qualificata.

