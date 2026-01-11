Troppi incidenti aumentano le assicurazioni per gli automobilisti | Forlì-Cesena maglia nera in Regione

Nel 2026, Forlì-Cesena si distingue come la provincia con il maggior numero di incidenti con colpa in regione, coinvolgendo oltre 42.000 automobilisti. Questo incremento si traduce in un aumento delle tariffe assicurative per molti conducenti locali. La situazione evidenzia l'importanza di adottare comportamenti più prudenti alla guida e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale.

