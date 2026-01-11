Treno fermo su linea Alta Velocità fino a 70 minuti di ritardo

Questa mattina, i treni dell'Alta Velocità sulla linea Roma-Firenze hanno registrato ritardi fino a 70 minuti a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, nelle vicinanze del Valdarno, per un problema tecnico. La circolazione è rallentata, e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la normale operatività nel più breve tempo possibile.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Ritardi stamani per i treni dell'Av lungo la linea Roma-Firenze, a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno, per un inconveniente tecnico. Dal sito di Rfi s i segnala che dalle 7 sono iniziati i rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Dalle 9:30 la circolazione ferroviaria è poi tornata regolare in direzione Roma mentre alle 10:40 segnalati ancora rallentamenti in direzione Firenze, con ritardi fino a 70 minuti.

* Treno 18400 (PISA C.LE- FIRENZE SMN) fermo a FIRENZE RIFREDI dalle ore 18:31 * Treno 18497 (PISTOIA- FIRENZE SMN) viaggia con +32' * Treno 18225 (FIRENZE SMN- SIENA) viaggia con +36' Informazione ad uso interno - Internal use information #t x.com

