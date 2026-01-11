Treno fermo nell’Aretino mattinata di ritardi per l’Alta Velocità

Stamattina, i treni dell'Alta Velocità sulla tratta Roma-Firenze hanno registrato ritardi a causa di un guasto tecnico a un convoglio in provincia di Arezzo, vicino al Valdarno. La circolazione è momentaneamente rallentata, con effetti sulla puntualità dei collegamenti. La situazione è sotto monitoraggio, e si attendono aggiornamenti per ripristinare la regolare operatività.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Ritardi stamani per i treni dell'Av lungo la linea Roma-Firenze, a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno, per un inconveniente tecnico. Dal sito di Rfi si segnala che dalle 7 sono iniziati i rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. BOLOGNA - INAUGURAZIONE TAV TRENO ALTA VELOCITA'. TRATTA SALERNO-TORINO. IL TRENO FRECCIAROSSA Dalle 9:30 la circolazione ferroviaria è poi tornata regolare in direzione Roma mentre alle 10:40 segnalati ancora rallentamenti in direzione Firenze, con ritardi fino a 70 minuti.

