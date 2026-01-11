Tre napoletani truffatori in Lapponia | Ciao Rakas! la nuova serie tv finlandese tra stereotipi e pizza all’ananas

“Ciao Rakas” è una serie tv che va in streaming in Finlandia su tre napoletani (truffatori) che approdano in Lapponia. Ne scrive il Corriere della Sera con Barbara Visentin. Scrive così il Corriere della Sera: Cosa ci fanno tre ragazzi napo­le­tani nel bel mezzo della sper­duta Lap­po­nia fin­lan­dese? Lo rac­conta «Ciao Rakas!» (ciao amore), mini­se­rie italo-fin­lan­dese in quat­tro pun­tate che ha debut­tato durante le Feste alla tv pub­blica fin­lan­dese Yle (e sulla rela­tiva piat­ta­forma di strea­ming Yle Areena) e ha per pro­ta­go­ni­sti tre attori ita­liani: par­lano in napo­le­tano, sot­to­ti­to­lati in fin­lan­dese, e si ritro­vano alle prese con una nuova cul­tura, com­preso l’ingrato assag­gio di una temi­bile pizza all’ana­nas made in Fin­land. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

