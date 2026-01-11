Tre napoletani truffatori in Lapponia | Ciao Rakas! la nuova serie tv finlandese tra stereotipi e pizza all’ananas
“Ciao Rakas” è una serie tv che va in streaming in Finlandia su tre napoletani (truffatori) che approdano in Lapponia. Ne scrive il Corriere della Sera con Barbara Visentin. Scrive così il Corriere della Sera: Cosa ci fanno tre ragazzi napoletani nel bel mezzo della sperduta Lapponia finlandese? Lo racconta «Ciao Rakas!» (ciao amore), miniserie italo-finlandese in quattro puntate che ha debuttato durante le Feste alla tv pubblica finlandese Yle (e sulla relativa piattaforma di streaming Yle Areena) e ha per protagonisti tre attori italiani: parlano in napoletano, sottotitolati in finlandese, e si ritrovano alle prese con una nuova cultura, compreso l’ingrato assaggio di una temibile pizza all’ananas made in Finland. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
