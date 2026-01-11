Trapani Shark fuori dalla Serie A basket per le tasse non pagate lo scenario

Il Trapani Shark è stato escluso dalla Serie A di basket a causa di problemi con il pagamento delle tasse. La partita contro Trento, disputata sabato 10 gennaio al PalaShark, è durata appena quattro minuti, segnando un episodio significativo nel contesto del club. Questa decisione evidenzia le difficoltà finanziarie che hanno coinvolto la squadra e le conseguenze di inadempienze economiche nel mondo dello sport professionistico.

La partita tra Trapani Shark e Trento al PalaShark della città siciliana, svoltasi sabato 10 gennaio, è durata quattro minuti. In campo per i padroni di casa sono scesi quattro giovanissimi, senza titolari nemmeno in panchina. È il risultato di una crisi societaria che va avanti dalla fine della scorsa stagione e che sembra essere arrivata alla sua conclusione. Domani 12 gennaio infatti, la Fip e la Lega della Serie A di basket dovrebbero fare uno strappo al regolamento ed escludere la società dal campionato. Trapani era tra le squadre più forti in Italia, e lo era diventata grazie allo stesso presidente che ora è al centro delle polemiche: Valerio Antonini.

