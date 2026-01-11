Tragedia sfiorata a Trani | una palma cade all’improvviso e centra in pieno un’auto – Il video

A Trani, nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, una palma è caduta improvvisamente, colpendo un’auto in transito. L’incidente, ripreso in un video, ha evitato conseguenze più gravi, evitando danni alle persone. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare la stabilità degli alberi nelle aree pubbliche per prevenire incidenti simili.

Tragedia sfiorata a Trani, dove nel pomeriggio di sabato 10 gennaio un albero è caduto all’improvviso. Si tratta di una delle storiche palme che da diversi decenni incorniciano l’entrata della chiesa di San Francesco, in piazza Libertà. Il momento esatto della caduta è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e mostra l’albero sfiorare un pedone che cammina sul marciapiede e centrare in pieno un’auto. La vettura è rimasta gravemente danneggiata, mentre le due persone all’interno hanno riportato solo ferite lievi. La spiegazione del Comune. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Open.online

